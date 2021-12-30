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Giriş Tarihi: 30.12.2021

‘Eren’ filminin galası Beştepe’de yapılacak

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
‘Eren’ filminin galası Beştepe’de yapılacak
Trabzon Maçka'da 2017'de 15 yaşındayken PKK'nın şehit ettiği Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşamlarının konu edildiği 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmi Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta sinemalarda gösterime girecek. Filmin galası ise bu akşam Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Galaya Başkan Erdoğan da katılacak. Anne Ayşe Bülbül, "Eren'in unutulmamasından dolayı çok mutluyum. Başkan'la birlikte filmi izleyeceğiz. Gururluyuz" dedi.
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‘Eren’ filminin galası Beştepe’de yapılacak
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