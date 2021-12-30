‘Eren’ filminin galası Beştepe’de yapılacak

Trabzon Maçka
'da 2017'de 15 yaşındayken PKK'nın şehit ettiği Eren Bülbül
ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik
'in yaşamlarının konu edildiği 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmi Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta sinemalarda gösterime girecek. Filmin galası ise bu akşam Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Kongre ve
Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Galaya Başkan Erdoğan da katılacak. Anne Ayşe Bülbül
, "Eren'in unutulmamasından dolayı çok mutluyum. Başkan'la birlikte filmi izleyeceğiz. Gururluyuz" dedi.