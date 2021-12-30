Eski CHP Kadın Kolları Başkanı’ndan mukaddes değerlere hakaret

Eski CHP Bursa Kadın Kolları Başkanı Fatoş Birinç, İslam'a ve Allah'a olan nefretini kustu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mukaddes değerlere hakaret eden Birinç yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu Allah nasıl Allah ki Türkiye'nin içine *** and etmiş, elçi olarak da AKP görevlendirilmiş"

VESAYETİN ORTA ÇAĞI HİÇ DEĞİŞMİYOR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Birinç paylaşımına tepki göstererek; "Vesayetin orta çağı hiç değişmiyor, aynı bağnazlıkla saldırmaya devam ediyor. Yine milletin değerlerine saldırmışlar. Çünkü varlık sebepleri bu…" ifadelerine yer verdi

CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL'DE DİN EĞİTİMİNE 'ORTA ÇAĞ ZİHNİYETİ' DEMİŞTİ

Bir önceki gün CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de yaptığı basın toplantısında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş Kur'an kurslarını eleştirmişti.

Özel, okul öncesine verilen din eğitimini 'orta çağ zihniyeti' olarak tanımlamıştı.

CHP’li Özgür Özel, 4-6 yaş Kur'an kurslarını hedef alarak “Ortaçağ zihniyeti” dedi. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi! | Video

CHP’li Özgür Özel’e sosyal medyadan tepki yağmıştı! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın eşi anlattı!

CHP’li Özgür Özel, 4-6 yaş Kur'an kurslarını hedef alarak “Ortaçağ zihniyeti” dedi. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi!