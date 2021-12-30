Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları saha çalışmaları sonucu 2011 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu kişilere yönelik 'Futbolda Şike' adı altında, soruşturmayı başlatan raporu kaleme alan FETÖ'den ihraç polis memuru L.Y'nin yerini tespit etti. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında 'FETÖ/PDY Terör Örgütü'ne bilerek, isteyerek yardım etmek' ve 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından yakalama kararı bulunan L.Y'nin gizlendiği merkez Kocasinan İlçesi Erkilet Mahallesindeki eve operasyon düzenlendi. Hakkında 103 yıldan 391 yıla kadar hapis cezası istendiği öğrenilen L.Y, sorgulanmak üzere KOM Şubeye götürüldü.

Futbolda şike davasının soruşturma raporunu hazırlayan FETÖ'cü polis yakalandı | Video