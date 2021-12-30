Hastanelerde Turkovac yoğunluğu

Omicron varyantı dünya genelindeki yayılımıyla ülkeleri alarma geçirirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın şehir hastanelerinde TURKOVAC aşısının yapılacağını duyurmasıyla hastanelerde yoğunluk oluştu.

Acil kullanım onayının müjdesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermesi ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın şehir hastanelerinde TURKOVAC aşısının yapılacağını duyurup Sağlık Bakanlığı'nın E-Nabız sisteminde TURKOVAC aşısı için randevuların açıldığını duyurmuştu. Bakan Koca'nın açıklamasının hemen ardından İstanbul'da Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Başakşehir Çam ve sakura Şehir Hastanesi ile Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanelerinde Randevu alan vatandaşlara TURKOVAC aşısı uygulanmaya başladı.





Aşısız ve vakti gelmesine rağmen diğer dozlarını yaptırmayan vatandaşların oranın korkutucu rakamlara ulaşması ile birlikte Türkiye'de üretilen yerli aşı Turkovac aşısı için vatandaşlar sabahın erken saatinde hastanelere akın ettiler.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyeleriyle beraber hatırlatma dozlarını TURKOVAC aşısı ile yaptırmasının ardından İstanbul'da Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde hatırlatma dozunu olan vatandaşlardan Güvenlik görevlisi Abdurahman Akıncı, "Türkiye'nin güçlü bir Aşı geçmişi olduğunu biliyoruz. TURKOVAC son 50 yıldan sonra üretim safhasına gelen ilk yüzde yüz yerli aşımız olması nedeniyle güvenerek aşı olmaya karar verdim. Türk bilim insanlarımız tarafından geliştirilmeside güvenimi arttırdı. 2 biontec aşısı yaptırmıştım. Üçüncü hatırlatma aşımı da Turkovacı tercih ettim. Aile fertlerimle aşılarımızı olduğumuz için kalabalık ortamda çalışmama rağmen korona virüsünden korundum" dedi.





Hemşire Tuğçe Takçı, "Yerli ve bizim bilim adamları tarafından üretilen Turkovac aşısını bekliyordum. Yerli aşı olması nedeniyle tercih ettim. Bilim adamlarımızın ürettiği Turkovac aşısının bizi virüsten koruyacağına inancım tam. Bizde kalabalık ve riskli alanda çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın da Turkovac aşısını tercih etmesini istiyorum. Ben hatırlatma aşısını güvenle oldum" dedi.





İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde yerli aşıyı olmaya geldi.

Vatandaşlar, "Sağlık Bakanımız haberi verir vermez aşkla aşımızı olmaya geldik. Türk aşısı olduğu için, bilim insanlarımız böyle bir çalışma yaptıysa sonuna kadar destek olmamız gerekiyor" dedi.