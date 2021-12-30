İtirafçı PKK’nın çirkin yüzünü anlattı! Elebaşı Duran Kalkan’ın lakabı bakın neymiş!





HAPSE ATIYORLAR, İNFAZLA KORKUTUYORLAR

Güvenlik güçlerine 2017'de teslim olan PKK'lı terörist M.L.G. de 2016'da 16 yaşındayken PKK'nın Zap kampında kaldığı mağarada tecavüze uğradığını, şikâyet etse de ajanlık, yalan söylemek ve iftira atmakla suçlanıp sözde örgüt cezaevine gönderildiğini belirtti.



Terörist, PKK içinde başka cinsel istismar vakalarına da şahit olduğunu ifade etti. Güvenlik güçlerine 12 Eylül 2018'de teslim olan terörist G.C. de başka bir teröristin, çocuk yaştaki kıza tecavüz ettiğini ve kızın kaçmaması için infazla korkutulduğunu söyledi.