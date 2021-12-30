Kemal Kılıçdaroğlu’na Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız çağrıda bulundu: “Kapıda karşılayacağım var mısınız?”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Ekim'de Merkez Bankası'na gitmiş, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu tarafından kabul edilmişti. Bu görüşme ardından Merkez Bankası'nı hedef alan açıklamalar yapmıştı.

Kılıçdaroğlu daha sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak TÜİK binasına gideceğini belirtmişti. TÜİK binasına 3 Aralık'ta giden Kılıçdaroğlu randevu almadığı gerekçesiyle içeri alınmamıştı. Kılıçdaroğlu bu sefer sosyal medyadan Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talebine dönülmediğini belirterek bugün saat 13.00'te bakanlık binasına gitti ama içeri alınmadı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya ilişkin yaptığı açıklamada ise "Bakanlığımızın kapıları herkese açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin" ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU, BEYOĞLU'NA DAVET EDİYORUM, KAPIDA KARŞILAYACAĞIM. "MESELELERİ" KONUŞALIM. VAR MISINIZ?"



Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız bu gelişmelerin ardından sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'na bir çağrıda bulundu. Yıldız, "Sayın Kılıçdaroğlu, devlet kurumlarına davetsiz gidip baskın yapmayı şövalyelik gibi anlatmışlar, inandırmışlar danışmanlarınız. AK Partili bir başkan olarak sizi Beyoğlu'na davet ediyorum, kapıda karşılayacağım. "Meseleleri" konuşalım. Var mısınız?" dedi.



"VAR MISINIZ BENİMLE BU ACI KAHVEYİ İÇMEYE?"

Yıldız sözlerine sosyal medyadan şöyle devam etti: ""Kürtlere özerklik verilsin" cümlesini Beyoğlu'nda neden sloganlaştırdığınızı. Şehit Savcımız Selim Kiraz'ı katleden örgütün CHP için neden propaganda yaptığını. PKK/KCK'nın kurdurduğu Diyader ile İBB İnanç Masası'nın ilişkilerini. Var mısınız benimle bu acı kahveyi içmeye?"