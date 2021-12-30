Son dakika haberleri: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öğretmen atamaları kıstaslarından biri olan mülakatlarla ilgili bazı iddialarla gündem olmuştu. Ancak Kılıçdaroğlu'nun hem mülakatların işleyişi hem konusunda gerçek dışı ifadeler kullandığı hem de kamuoyuna açıkladığı gibi bir 'Danıştay kararı' olmadığı ortaya çıktı.

İşte MEB'in öğretmen adayları mülakatlarıyla ilgili açıklaması: