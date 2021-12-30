Haberler Gündem Haberleri MEB'den Kılıçdaroğlu'nun mülakat iddialarına cevap: Öyle bir Danıştay kararı yok
Giriş Tarihi: 30.12.2021 11:26 Son Güncelleme: 30.12.2021 11:36

MEB'den Kılıçdaroğlu'nun mülakat iddialarına cevap: Öyle bir Danıştay kararı yok

MEB’den Kılıçdaroğlu’nun mülakat iddialarına cevap: Öyle bir Danıştay kararı yok

Son dakika haberler: Öğretmen atamalarında mülakatlarla ilgili çeşitli iddiaları gündeme getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından cevap verildi. MEB açıklamasında Kılıçdaroğlu'nun iddialarının gerçek dışı olduğu vurgulanırken bilgi olarak verdiği "Danıştay kararı" nın da olmadığı aktarıldı.

Son dakika haberleri: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öğretmen atamaları kıstaslarından biri olan mülakatlarla ilgili bazı iddialarla gündem olmuştu. Ancak Kılıçdaroğlu'nun hem mülakatların işleyişi hem konusunda gerçek dışı ifadeler kullandığı hem de kamuoyuna açıkladığı gibi bir 'Danıştay kararı' olmadığı ortaya çıktı.

İşte MEB'in öğretmen adayları mülakatlarıyla ilgili açıklaması:

KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARI SONRASI CEVAP KARARI

CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmen atama sürecinde gerçekleştirilen sözlü sınava yönelik yaptığı açıklamaya dair kamuoyunu bilgilendirme gereği ortaya çıkmıştır.

Sayın Kılıçdaroğlu söz konusu açıklamasında; "Danıştayın verdiği bir karar var. Mülakatta artı 3 eksi 3 puan verebilirsiniz diyor. Bir puan aralığı belirliyor. Aldığı puanla, yazılıda aldığı, KPSS'de aldığı puanla mülakatta verilecek puanın aralığını belirliyor. Buna uymuyorlar. Yani Danıştay kararına uymuyorlar." ifadelerine yer vermiştir.

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KAMUOYU YANLIŞ YÖNLENDİRİLMİŞTİR; BÖYLE BİR DANIŞTAY KARARI DA YOKTUR

Bu ifade ile kamuoyu yanlış yönlendirilmektedir. Söz konusu ifadede atıfta bulunulduğu gibi bir Danıştay kararı yoktur. Milli Eğitim Bakanlığı, hukuk devleti ilkesine sıkı sıkıya bağlıdır. Sayın Kılıçdaroğlu'nu Milli Eğitim Bakanlığımızı uymamakla itham ettiği söz konusu Danıştay kararını açıklamaya davet ediyoruz.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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MEB'den Kılıçdaroğlu'nun mülakat iddialarına cevap: Öyle bir Danıştay kararı yok
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