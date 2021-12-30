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Giriş Tarihi: 30.12.2021

Muş’taki evlat nöbetine 2 aile daha katıldı

MURAT YILDIRIM
Muş’taki evlat nöbetine 2 aile daha katıldı
MUŞ'TA, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve HDP İl Başkanlığı önünde nöbet tutan ailelerin sayısı iki ailenin daha katılımıyla 26'ya yükseldi. İnönü Üniversitesi'nde 4 yıllık Bilgisayar Mühendisliği okuduğu sırada kandırılarak dağa kaçırılan oğlu için eyleme katılan baba Halit Altun, "Çocuğumu üniversiteden kandırıp götürdüler. Onlardan çocuğumu istiyorum. Bir an evvel çocuklarımızı göndersinler. Çocuklarımızı PKK götürdü, HDP götürdü. Çocuklarımızı getirin" dedi. Oğlunun 2014 yılında HDP tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü vurgulayan baba Mehmet Zeki Budak ise 7 yıldır oğlunu aradığını ifade ederek, "Oğlumu aramak için evimi dahi sattım. Oğlumu HDP'den istiyorum. HDP demek, PKK demek. Oğlumu benden çalıp götürdüler. 8 yıldır ölü müdür, sağ mıdır bilmiyorum. Oğlum nerede olursan ol gel devletine teslim ol" diye konuştu.
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Muş’taki evlat nöbetine 2 aile daha katıldı
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