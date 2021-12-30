Muş’taki evlat nöbetine 2 aile daha katıldı

MUŞ
'TA, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve HDP İl Başkanlığı
önünde nöbet tutan ailelerin sayısı iki ailenin daha katılımıyla 26'ya yükseldi. İnönü Üniversitesi
'nde 4 yıllık Bilgisayar Mühendisliği okuduğu sırada kandırılarak dağa kaçırılan oğlu için eyleme katılan baba Halit Altun, "Çocuğumu üniversiteden kandırıp götürdüler. Onlardan çocuğumu istiyorum. Bir an evvel çocuklarımızı göndersinler. Çocuklarımızı PKK götürdü, HDP
götürdü. Çocuklarımızı getirin" dedi. Oğlunun 2014 yılında HDP tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü vurgulayan baba Mehmet Zeki Budak
ise 7 yıldır oğlunu aradığını ifade ederek, "Oğlumu aramak için evimi dahi sattım. Oğlumu HDP'den istiyorum. HDP demek, PKK demek. Oğlumu benden çalıp götürdüler. 8 yıldır ölü müdür, sağ mıdır bilmiyorum. Oğlum nerede olursan ol gel devletine teslim ol" diye konuştu.