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Giriş Tarihi: 30.12.2021 10:15

Sedat Peker davasında 2. perde

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Sedat Peker davasında 2. perde

Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik açılan davanın ilk duruşması dün İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. Aralarında Peker'in de olduğu 26'sı tutuklu 92 sanık için açılan davada sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada 4 tutuklu sanığın dinlenmesinin ardından duruşmaya ara veren mahkeme, bugün tutuklu sanıkları dinlemeye devam ediyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Sedat Peker'in Çekmeköy'deki cinayete ilişkin ağırlaştırılmış müebbet, 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme' gibi suçlardan toplamda 392 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava, firari sanıklar Sedat Peker ile Ufuk Yapıcı yokluğunda dün başlamıştı. Peker'in yanı sıra örgüt yöneticisi ve üyelerinin 4'er yıldan 10'ar yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle yargılandıkları davada 4 tutuklu sanık dinlenmişti.

DURUŞMANIN 2. PERDESİ BAŞLADI

İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 gün sürecek davanın 2. gününde duruşma, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde İstanbul Anadolu Adliyesi'nde bulunan konferans salonunda başladı. Duruşmaya bir takım tutuklu ve tutuksuz sanıklar katılırken müştekiler ve taraf avukatları da mahkeme salonunda yerini aldı.

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Sedat Peker davasında 2. perde
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