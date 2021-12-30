Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: Ankara’da DEAŞ operasyonu: 29 DEAŞ’lı yakalandı
Giriş Tarihi: 30.12.2021 09:27 Son Güncelleme: 30.12.2021 09:41

Son dakika haberi: Ankara’da DEAŞ operasyonu: 29 DEAŞ’lı yakalandı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Son dakika haberi: Ankara’da DEAŞ operasyonu: 29 DEAŞ’lı yakalandı

Son dakika haberi: Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve çatışma bölgelerindeki terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 30 kişiye yönelik eş zamanlı operasyonda 23 kişiyi yakaladı.

Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığının yaptıkları istihbarat ve risk analiz çalışmaları neticesinde; DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri ve çatışma bölgelerindeki terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı oldukları istihbar edilen ve bir kısmının çatışma bölgelerinde bulundukları yıllarda örgüt adına eylemlerde bulunmak üzere gönüllü oldukları bilgisine ulaşılan yabancı uyruklu 30 şüpheliye yönelik olarak il genelinde Ankara TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 23 şüpheli yakalandı.

Son dakika! Ankara’da DEAŞ operasyonu: 29 DEAŞ’lı yakalandı | Video

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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Son dakika haberi: Ankara’da DEAŞ operasyonu: 29 DEAŞ’lı yakalandı
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