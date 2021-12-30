Son dakika haberi: Sedat Peker davasının 2. perdesi devam ediyor! Sanıklar gözyaşlarını tutamadı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Sedat Peker'in Çekmeköy'deki cinayete ilişkin ağırlaştırılmış müebbet, 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme' gibi suçlardan toplamda 392 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava, firari sanıklar Sedat Peker ile Ufuk Yapıcı yokluğunda dün başlamıştı. Peker'in yanı sıra örgüt yöneticisi ve üyelerinin 4'er yıldan 10'ar yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle yargılandıkları davada 4 tutuklu sanık dinlenmişti.

DURUŞMANIN 2. PERDESİ BAŞLADI

İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 gün sürecek davanın 2. gününde duruşma, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde İstanbul Anadolu Adliyesi'nde bulunan konferans salonunda başladı. Duruşmaya bir takım tutuklu ve tutuksuz sanıklar katılırken müştekiler ve taraf avukatları da mahkeme salonunda yerini aldı.

'ÖRGÜTE PARA AKTARMADIM'

Duruşmada tutuklu sanık Eser Sarıtaş, SEGBİS sistemiyle bağlanarak savunmasında 'Ben üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Benim şirketimde silahlı kimse bulunmamaktadır. Emrah Sarıtaş ve Abdullah Süngü ile ortak bir şirket sahibiydik. 2014 yolında şirket maddi anlamda sıkıntılar yaşamaya başladı. Sarıtaş A.Ş. bir aile şirketiydi. Ben sonrasında zaten %33 hissemi Emrah Sarıtaş'a devrettim. Kendi işime devam ettim' şeklinde konuştu. Mahkeme başkanının Emrah Sarıtaş'ı devir işlemlerinde zorladığı ve zorla aldığı paraların örgüte aktarıldığı iddialarını sorması üzerine tutuklu sanık Eser Sarıtaş, 'Ben kimseyi zorlamadım, örgüte para aktardığım da doğru değildir' dedi.

'ALACAKLIYKEN BORÇLU OLDUM'

Tutuklu sanık Selçuk Batlar 'Benim çiftliğim vardı. Müştekiler arasında olan Ufuk Topçular ve Rıdvan Topçular bana borçlandılar. Sonrasında beni Ercan Ekşi'nin ofisine götürdüler. Sonrasında benden 300 bin lira para istediler hayvan işi yapmak için. Ben de kabul edip kredi çekmek istedim ama kredi bana çıkmadı. Sonrasında üzerime olan çiftliğimi Adem Akdemir'e devretmemi istediler. Sonrasında ipotek olayları oldu. Ben alacaklıyken borçlu oldum. Bu olaylardan sonra ben hastanelik oldum' şeklinde konuştu.

SEDAT PEKER'İN AVUKATINDAN SANIĞA SORU

Sonrasında Ufuk Topçular'ın evine kadar gelip kendisini ölümle tehdit ettiklerini ve takip ettiklerini ifade eden tutuklu sanık Batlar, 'Ben örgüte üye olsam alacaklıyken neden borçlu hale geleyim, mağdur olan benim' dedi. Sanık Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın'ın Sedat Peker'le bir ilgisinin olup olmadığını sorması üzerine tutuklu sanık Batlar, 'Ben ömrümde Sedat Peker'i ömrümde görmedim. Sadece ismini Ufuk ve Rıdvan'dan duymuştum' cevabını verdi.

'SEDAT PEKER'İN AKRABASI OLMAYI BEN SEÇMEDİM'

İddianamede Kasap Döner'i yağmalayan isimler arasında olduğu iddia edilen tutuklu sanık Enes Aydın ise duruşmaya SEGBİS sistemiyle bağlanarak savunmasında 'Neyle suçlandığımı bile bilmeden gözaltına alındım. Ben Sedat Peker'i uzaktan akramam olmasından dolayı küçükken tanıdım. Hayatım boyunca sadece 3 kez gördüm. Bizim evimizde Peker'in yolladığı bir mektup bulundu. Bununla bir alakam olmadığı gibi hayatımda Peker'le hiç görüşmedim, hiçbir talebim de olmadı. İddianamedeki isimlerin hiçbirinden talimat almadım ve vermedim' dedi.

SAVUNMASINI GÖZYAŞLARIYLA YAPTI

Savunmasının devamında tutuklu sanık Aydın, Kasap Döner iş yerini aldıklarını, bir süre sonra da devrettiğini ve şirketle bir bağı kalmadığını, devir işlemi sırasında da müşteki Emrah Sarıtaş'ın yanında bulunduğunu, ayrıca Emrah Sarıtaş'ın abisinin düğününe katıldığını, Sarıtaş'ın yıllarca babasının yanında silahlı şekilde bulunabildiğini belirtti. Tutuklu sanık Aydın, ünlü döner firması Kasap Döner'in sahibi Emrah Sarıtaş'ı suçladı ve gözyaşlarına hakim olamayarak 'Ben hayatım boyunca silah kullanmadım. Abim ve babam haksız yere hapis yatıyoruz. Suçsuzum ve tahliyemi talep ediyorum' sözlerini sarfetti. Ardından mahkeme, duruşmaya 1 saat ara verdi.