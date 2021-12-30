Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den Kılıçdaroğlu'na görüşme yanıtı: Emrivaki taleplere karşılık vermemiz beklenmesin
Giriş Tarihi: 30.12.2021 12:53 Son Güncelleme: 30.12.2021 13:02

SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den Kılıçdaroğlu'na görüşme yanıtı: Emrivaki taleplere karşılık vermemiz beklenmesin

SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den Kılıçdaroğlu’na görüşme yanıtı: Emrivaki taleplere karşılık vermemiz beklenmesin

Son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Özer, kapılarının herkese açık olduğunu ancak emrivaki taleplere karşılık verilmesinin beklenmemesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, MEB'den randevu alamadığını, bugün 13.00'te bakanlık binasına gideceğini açıklamıştı. Kılıçdaroğlu, daha önce de TÜİK binasına randevusuz gitmiş, içeri alınmamıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talebine dönülmediğini belirterek bugün saat 13.00'te bakanlık binasına gideceğini ifade etmişti. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yanıt geldi. Özer, Kılıçdaroğlu'nun emrivaki tutumuna tepki gösterdi.

BAKAN ÖZER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA YANIT: KAPIMIZ HERKESE AÇIK, EMRİVAKİ TALEPLERİ KARŞILAMAMIZ BEKLENMESİN

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın kapıları herkese açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den Kılıçdaroğlu'na görüşme yanıtı: Emrivaki taleplere karşılık vermemiz beklenmesin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA