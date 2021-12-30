SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den Kılıçdaroğlu’na görüşme yanıtı: Emrivaki taleplere karşılık vermemiz beklenmesin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talebine dönülmediğini belirterek bugün saat 13.00'te bakanlık binasına gideceğini ifade etmişti. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yanıt geldi. Özer, Kılıçdaroğlu'nun emrivaki tutumuna tepki gösterdi.
BAKAN ÖZER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA YANIT: KAPIMIZ HERKESE AÇIK, EMRİVAKİ TALEPLERİ KARŞILAMAMIZ BEKLENMESİN
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın kapıları herkese açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin" dedi.