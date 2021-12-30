Terör örgütüne darbe üstüne darbe

Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yurt içinde ve sınır ötesinde başlatılan hava destekli kara operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı
(MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK) tarafından Irak
'ın kuzeyindeki Gara
'da gerçekleştirilen ortak operasyonda 9 terörist etkisiz hale getirildi. MİT tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucu, bir grup PKK'lı teröristin Gara'da bulunan askeri üs noktaları ile operasyon birliklerine saldırı yapmak için hazırlık içerisinde oldukları tespit edildi. Bölgede İnsansız Hava Aracı
(İHA) ve keşif gözetleme vasıtalarıyla yapılan çalışma sonucu PKK'lı grubun yeri belirlendi. Operasyon için Diyarbakır 2'nci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16 savaş uçağı PKK'lı teröristlerin bulunduğu bölgeyi nokta atışıyla vurdu. Operasyonda, 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristler arasında sorumlu düzeyde örgüt üyelerinin bulunduğu kaydedildi. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Şimşek
operasyonunda da 2 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı
'ndan yapılan açıklamada "Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz. Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi. Öte yandan Suriye
'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırıda bulunan 8 terörist etkisiz hale getirildi. MSB'den yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine havan ve Çok Namlulu Roketatar atışlarıyla saldıran PKK/ YPG'li teröristlere ateş destek vasıtalarımız ile sert bir karşılık verildi. İlk belirlemelere göre saldırıyı gerçekleştiren 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.