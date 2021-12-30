Son dakika haberi: Yılbaşı öncesi eş zamanlı ’Güven Huzur’ uygulaması

Ülke genelinde eş zamanlı olarak 15 bin 381 noktada gerçekleştirilen uygulamada; 57 bin 964 emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeli ile 216 dedektör köpeği görev aldı.

Uygulamada, 7 bin 650 metruk bina ve 6 bin 630 park-bahçe kontrol edilirken 21 bin 410 umuma açık iş yeri denetlendi, 169 umuma açık iş yerine işlem uygulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan bin 72 kişi yakalandı, hakkında kayıp ihbarı bulunan 4'ü çocuk 28 kişi bulundu. 484 kişi gözaltına alındı, 293 kişiye adli-idari işlem yapıldı.