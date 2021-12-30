TURKOVAC, sağlık çalışmalarında bir köşe taşıdır

Türkiye
Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan
, yerli aşı Turkovac'ın 20 aylık serüvenini anlattı.
Acil kullanım onayı alan aşımıza yönelik ülkemizin başvurusu için gerekli girişimleri DSÖ
nezdinde başlattık. DSÖ'den şu an geri dönüşler ulaşıyor, oradan talep edilen belgeleri de karşılayarak başvuru yapılacak. Farklı 3-4 komite çalışmaları inceledi, oradaki bilim insanlarımızın onayları ile aşı çalışmaları seri üretim aşamasına geldi. Bu, Turkovac'ın güvenlik ve etkinliği noktasında herhangi bir tereddüt olmadığının göstergesidir.
Turkovac'ın Delta varyantına karşı etkinliğine de bakıldı, diğer inaktif aşıya kıyasla daha iyi sonuçları gördük. Turkovac inaktif, neredeyse 100 yıllık bir teknolojiyle üretilmiş bir aşı. Bir bilim insanı olarak bu benim için güvenlilik demek aslına baktığımızda. O nedenle de üç doz Sinovac
aşısı olmuştum, dördüncü dozumu Turkovac yaptıracağım.
DİĞER AŞILAR İÇİN ÖNCÜ OLACAK
Biz şu anda dünyada Kovid-19 aşısı üretebilen 9 ülkeden biri haline geldik. Hem ülkemizin biyoteknoloji alanındaki süreçleri hem de aşı özelinde çok büyük ve tarihi bir başarıya imza attık. Turkovac'ın, bundan sonraki süreçte ihtiyacımız olan diğer aşılar ve biyoteknolojik ürünlerin de geliştirilmesi, üretilmesi, yaygınlaştırılması noktasında çok ciddi bir öncü olacağı kanaatindeyim.
Savunma sanayii ne kadar önemliyse sağlıkta da bu ürünlerin bilimsel olarak geliştirilmesi, ürüne dönüştürülmesi gerçekten çok önemli. Turkovac bu noktada bir köşe taşı, kırılma noktasıdır. Bakanımız Fahrettin Koca
'nın dediği gibi "kendi aşımız kendi gücümüz". AA