2021 Kesintisiz Muhalefet; yalan, çelişki, hakaret, tehdit… İşte muhalefetin 2021 yılını gösteren o video!

AK Parti yeni yıla girerken 2021 yılında gerçekleştirilen icraatları anlatan bir videoyu resmi Twitter hesabından paylaşarak "Son bir yılda gerçekleştirdiğimiz icraatlar ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Durmak yok, yola devam" ifadelerini kullandı. İktidarın yaptıkları videoda anlatılırken AK Parti Gençlik Kolları'ndan muhalefete bir gönderme yapıldı. AK Parti Gençlik Kolları sosyal medya hesabından AK Parti hesabının paylaşımını alıntılayarak "Eee... Muhalefet bu, durur mu?" ifadelerini kullanarak, muhalefetin 2021 yılındaki durumunu anlatan bir de video paylaştı.

2021 KESİNTİSİZ MUHALEFET; YALAN, ÇELİŞKİ, HAKARET, TEHDİT…

"2021 kesintisiz muhalefet" denilerek, muhalefet liderlerinin 2021 yılı içerisindeki tutarsızlıklarının, çelişkililerinin, vatandaşa, hükümete hakaret yağdırışlarının ve tehdit dillerinin neler olduğu videoda gösterildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamaollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun (vb.) konuşmalarından kesitlerin yer aldığı videoda tutarsızlıklarına ve yalanlarına da vurgu yapıldı. Ayrıca muhalefetin 2021 yılına damgasını vuran olaylardan kesitler de videoda yansıtıldı. Kısacası muhalefetin 2021 yılındaki olaylarından kesitler anlatılırken, konuşmalardan bölümler de yer aldı.

"MUHALEFETİN TİYATROLARI HİÇ BİTMEDİ"

Ayrıca videoda AK Parti Gençlik Kolları bunları aktarırken şu cümlelere yer verdi: "Seçmene hakaret ettiler, vatandaşı tehdit ettiler, doktorları tehdit ettiler, seçilmiş hükümeti tehdit ettiler, vatandaşı cezaevi ile tehdit ettiler, değerlerimizle oynadılar, Türk kadınına zincir vurarak hakaret ettiler, sadece vaat verdiler, tiyatroları hiç bitmedi."

İBB'YE GÖNDERME YAPILDI: "HER ŞEY NE OLDU?"

Videoda İBB'ye gönderme yapılan bölümünde ise "Kuyu suyunu içme suyu diye sattılar, vatandaşa ekmek satmadılar, kriz algısı oluşturdular, hep yalan söylediler, yine yalan söylediler, ahlak sınırlarını aşan imalarda bulundular ve yine yalan söylediler, gördüklerine inanmadılar. Her şey ne oldu? Çöpleri toplamadılar, işleyen düzeni bozdular, deprem bütçesini düşürdüler, israfta zirve yaptılar, milletin parasıyla alem yaptılar, oyuncak bebeklere servet ödediler, söyledikleriyle çeliştiler!" denildi.

"PEKİ 2022'DE DAHA FAZLASINI YAPMAYA KİM CESARET EDECEK?"

Videonun sonlarına doğru ise "Biz sadece arkadaşız dediler, dizi senaryolarını aratmadılar, içerde misin? Yalan söylemekten doğruyu unuttular. Peki 2022'de daha fazlasını yapmaya kim cesaret edecek?" ifadeleri kullanıldı. Sonunda da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gösterildi.