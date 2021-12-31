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Giriş Tarihi: 31.12.2021 18:22

3 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

İHA
3 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Erzurum merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit edilerek engellenmesine yönelik olarak Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Erzurum merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon kapsamında Adana'da İpek D., Konya'da Murat S., Erzurum il merkezinde Abdullah U. ve Ahmet E. isimli şahıslar Özel Harekat Timleri ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak "silahlı terör örgütüne üye olma, örgüte bilerek isteyerek yardım etme, terörizmin finansmanı hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL VE ÖRGÜTSEL İÇERİKLİ DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel içerikli doküman ele geçirildi.

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3 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
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