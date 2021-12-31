8 yıl bekledikleri bebeklerini yılbaşında kucaklarına aldılar

Konya'da yeni yılın ilk bebeği Hatice Elif oldu. Anne Rabia Gülcan, "Daha önce 4 kez düşük yapmıştım. Rabbim 5'inci de yavrumuza kucağımıza almayı nasip etti. Hatice Elif'imiz bize yeni yılın hediyesi oldu" dedi. Halil ve Rabia Gülcan çiftinin ilk bebekleri Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde normal doğumla 3 kilo 100 gram olarak dünyaya geldi. Konya'da yeni yılın ilk bebeği olan çocuğa Hatice Elif ismi verildi. Konya Valisi Vahdettin Özkan ve protokol üyeleri de hastaneye gelerek anne Rabia Gülcan'a hayırlı olsun temennisine bulundu. Vali Özkan anneye altın hediye etti.

'5'İNCİ DE ÇOCUKLARINI KUCAKLARINA ALDILAR'



Daha önce 4 kez düşük yaptığını anlatan anne Rabia Gülcan, "Rabbin 5'inci de çocuğumuzu kucağımıza almamızı nasip etti. Bize yeni yılın hediyesi oldu. Biz yavrumuzu kucağımıza almak için 8 sene bekledik. Yeni yıl bize hayırla geldi. Çok mutluyuz. İsmini Hatice Elif koyduk. Rabbim kızımın ömrünü güzel kılsın" dedi.