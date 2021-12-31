AK Parti Gençlik Kolları’na 2021 yılında 180 bin genç yeni üye oldu!

CUMHURBAŞKANI İLE 11 BULUŞMA GERÇEKLEŞTİ

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Gençlik Kolları'na 2021 yılı içerisinde 180 bin yeni gencin üye olduğunu sosyal medyadan açıklarken, 2018 farklı mahallede on binlerce gençle buluşma yapıldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 11 gençlik buluşmasının gerçekleştirildiğini, 296 il ziyareti yapıldığını ifade etti.