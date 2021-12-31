AK Parti Gençlik Kolları’na 2021 yılında 180 bin genç yeni üye oldu!

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Gençlik Kolları'na 2021 yılı içerisinde 180 bin yeni gencin üye olduğunu sosyal medyadan açıkladı. İnan resmi Twitter hesabından şunları söyledi: "2021 yılında '180.000 Genç' AK Parti Gençlik Kolları ailemize katıldı, üyelik işlemini gerçekleştirdi. Ve onca çalışma yapıldı."
"2022'DE AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI'NI TAKİPTE KALALIM, TAKLİTLERİMİZDEN UZAK DURALIM"
İnan ayrıca sosyal medyadan "2022'de AK Parti Gençlik Kolları'nı takipte kalalım, taklitlerimizden uzak duralım. AK Parti Gençlik Kolları'nın her ferdinden, İl Gençlik Kollarımızdaki cefakâr yol arkadaşlarımıza ve Üniversite, Lise Teşkilatlarımıza kadar… Gücümüze güç kattığımız İlçe Gençlik Kolları Teşkilatlarımızın emeklerinden, Mahalle Başkanlarımızın büyük coşkusuna yaslandığımız nice senelere" ifadelerini kullandı.
CUMHURBAŞKANI İLE 11 BULUŞMA GERÇEKLEŞTİ
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Gençlik Kolları'na 2021 yılı içerisinde 180 bin yeni gencin üye olduğunu sosyal medyadan açıklarken, 2018 farklı mahallede on binlerce gençle buluşma yapıldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 11 gençlik buluşmasının gerçekleştirildiğini, 296 il ziyareti yapıldığını ifade etti.