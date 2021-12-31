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Giriş Tarihi: 31.12.2021 13:21

Alevler daireyi küle çevirdi! Bağcılar'da yangın mahalleliyi sokağa döktü

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Alevler daireyi küle çevirdi! Bağcılar’da yangın mahalleliyi sokağa döktü

İstanbul Bağcılar'da 5 kişilik bir ailenin yaşadığı çatı katındaki dairede yangın çıktı. Anne Cansu İ., evdeki 3 çocuğunu yanına alıp kendini sokağa attı, aynı apartmanda yaşayan kayınvalidesi Nebahat İ. ise yangın nedeniyle şoka girip fenalık geçirdi. Komşularının kollarında taşıdığı 60 yaşındaki kadın hastaneye kaldırılırken, alevlere teslim olan daire ise kullanılamaz hale geldi.

Yangın dehşeti, vatandaşları Fatih Mahallesi 1792. Sokak'ta yakaladı. 3 çocuk annesi Cansu İ.'nin yaşadığı 4 katlı apartmanın çatı katı dairesinden bir anda alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden kadın, evdeki üç çocuğunu yanına alarak kendini sokağa attı.

GÖZLERİNE İNANAMADI BAYGINLIK GEÇİRDİ

Cansu İ. ile aynı apartmanda yaşayan 60 yaşındaki Nebahat İ. ise, gelininin attığı çığlıklar duyunca soluğu sokakta aldı. Komşularının kollarına girerek ayakta tuttuğu yaşlı kadın, torunlarının yaşadığı evin küle döndüğünü görünce şoka girdi, baygınlık geçirdi.

DAİRE KÜLE DÖNDÜ

Çocuklarını komşusuna bırakan Cansu İ. ise itfaiye ekiplerinin çalışmarını izlerken göz yaşlarına hakim olamadı. 5 kişinin yaşadığı dairenin kullanılamaz hale geldiği yangında can kaybı ve yaralı olmaması ise tek teselli oldu

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Alevler daireyi küle çevirdi! Bağcılar'da yangın mahalleliyi sokağa döktü
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