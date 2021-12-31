Alevler daireyi küle çevirdi! Bağcılar’da yangın mahalleliyi sokağa döktü

Yangın dehşeti, vatandaşları Fatih Mahallesi 1792. Sokak'ta yakaladı. 3 çocuk annesi Cansu İ.'nin yaşadığı 4 katlı apartmanın çatı katı dairesinden bir anda alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden kadın, evdeki üç çocuğunu yanına alarak kendini sokağa attı.

GÖZLERİNE İNANAMADI BAYGINLIK GEÇİRDİ



Cansu İ. ile aynı apartmanda yaşayan 60 yaşındaki Nebahat İ. ise, gelininin attığı çığlıklar duyunca soluğu sokakta aldı. Komşularının kollarına girerek ayakta tuttuğu yaşlı kadın, torunlarının yaşadığı evin küle döndüğünü görünce şoka girdi, baygınlık geçirdi.

DAİRE KÜLE DÖNDÜ



Çocuklarını komşusuna bırakan Cansu İ. ise itfaiye ekiplerinin çalışmarını izlerken göz yaşlarına hakim olamadı. 5 kişinin yaşadığı dairenin kullanılamaz hale geldiği yangında can kaybı ve yaralı olmaması ise tek teselli oldu