Aliağa’ya macera ve doğa parkı

Aliağa'nın Yalı Mahallesi ile Kültür Mahallesi arasındaki Toplam 45 bin m2 alan üzerine kurulacak olan Yaşam ve Macera Parkı (Doğa Park) ile Aliağa'ya sosyo-kültürel aktivitelerin gerçekleştirileceği, spor ve açık alan ihtiyaçlarının karşılandığı, farklı yaş gruplarının aynı anda dinlenip eğlenebileceği, vakit geçirebileceği bir yaşam alanı kazandırılacak. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, yol açma ve tesviye işlemlerinin başladığı proje alanını ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

DOĞA PARK: "MACERA, SPOR, SANAT VE SOSYAL HAYAT BURADA"

Doğa Park Yaşam ve Macera Parkı içerisinde sosyal tesis, restoran ve kafeteryalar, doğa içi yürüyüş ve koşu parkurları, açık spor ve etkinlik alanları, kondisyon alanları, macera parkı, piknik alanları, farklı konseptlerde çocuk oyun alanları, engellilere özel kondisyon ve oyun alanları, gözlem kulesi ve manzara seyir terasları, Emekliler lokali, süs havuzları, flora ve fauna eğitim alanı, bitki gösteri ve sergi alanları, amfi tiyatro gibi bölümler yer alıyor. Aliağa kent merkezinin en etkileyici körfez manzarasına sahip Doğa Park proje alanında yapılacak yaklaşık 45 m2 alana sahip, 27 metre yüksekliğe sahip Gözlem Kulesi ise seyir zevkini katlayacak.

BAŞKAN ACAR; 2022'DE DOĞA PARK'IN YANI SIRA PEK ÇOK PROJEMİZİ HAYATA GEÇİRME HEDEFİMİZ VAR

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Doğa Park proje alanında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen tesviye ve yol çalışmalarını inceledi, projenin Aliağa'ya hayırlı olmasını diledi. Başkan Serkan Acar, "Avcı Ramadan, Zeytinli Park, Kent Park ve Ağapark'tan sonra Aliağamızın 5'inci güzel yaşam alanı olacak Doğa Park projemize başladık. İlk olarak tesviye işlemlerine gerçekleştireceğiz. Doğa Park projemizi 2022 yılı içinde bitirmeyi hedefliyoruz. 2022, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılından önce son yılımız. 2022'de Doğa Park'ın yanı sıra pek çok projemizi hayata geçirme hedefimiz var. Öncelikle temennimiz yeni yılın Aliağamıza, İzmir'imize ve ülkemize sağlık, mutluluk ve huzur getirmesidir. Bu vesile ile tüm halkımızın yeni yılını kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum" dedi