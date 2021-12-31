Babasının düştüğünü fark etmedi, 5 kilometre sonra kazada hayatını kaybetti

YILIN SON DAKİKALARINDA FECİ KAZA

Kaza, gece saatlerinde Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Ankara Bulvarı'nda meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Gökhan İşbakan (31) arkasında oturan babası Turgut İşbakan ile akrobatik gösteriler yaptığı sırada baba Turgut İşbakan'ı arkasından düşürdü. Babasının düştüğünü fark etmeyen sürücü Gökhan İşbakan yaklaşık 5 kilometre yol kat ettikten sonra tali yoldan çıkan Tuncay K. idaresindeki kamyona çarptı. Çarpma sonucunda süratli olan motosiklet sürücüsü Gökhan İşbakan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İşbakan sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında 31 yaşındaki gencin cansız bedeni Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

5 kilometre geride akrobasi hareketler yaptığı sırada düşürdüğü babası ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan baba Turgut İşbakan'ın hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, kamyon sürücüsü Tuncay K. ise emniyete götürüldü.