Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Hasan Karakaya'yı Anma Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:



Bugün, basın dünyamızın mümtaz bir ismini, bir yiğit gazeteciyi anmak üzere buradayız. Hasan Karakaya kardeşimizi ebedi aleme uğurlayalı tam 6 yıl oldu. Hasan Karakaya kardeşimiz kaleminin ciddi manada silahşörüydü. Vefatının 6. yılında basınımızın bu cesur kalemini burada bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Rabbim, Hasan kardeşimizden razı olsun. Mekanını cennet eylesin.

KALEMLERİYLE MALUM CEPHELERE KORKU SALMIŞLARDIR

Dünyamda 2 kalem var ki beni çok etkilemiştir. Bir üstad Necip Fazıl Kısakürek, diğeri de Hasan Karakaya. Bunlar kalemleriyle malum cephelere her zaman korku salmışlardır. Ama korkmamışlardır.

Hasan kardeşimizin de dediği gibi esas mesele; şan-şöhret-makam sahibi olmak değildir. Mesele milletimizin 'Allah Razı Olsun' duasına layık olmak geri de hayırla yad edilecek bir miras bırakmaktır. Hasan Karakaya'nın 28 Şubat döneminde verdiği mücadele onun yiğitli beratı olarak hepimizin hafızasına kazınmıştır. Hasan Karakaya halkın ve hakkın sesi olmuştur. Linç edilmek pahasına milletin değerlerini savunmayı sürdürmüştür.

Türkiye'nin son 40 yılındaki iniş ve çıkışlarına tanıklık eden Hasan Karakaya AK Parti'nin iktidara geliş dönemini gayet iyi biliyordu. Hasan Karakaya'nın başkanlık sistemi ile ilgili söyledikleri, siyasi ufku ve vizyonunu göstermesi bakımından önemlidir.