Batman’da polis ekiplerine silahlı saldırı

BEKÇİ, YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN ŞEHİT OLDU

Yaralı polis ve bekçi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Batman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda yaralanan şüphelinin kardeşi de hastaneye götürüldü. Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan bekçi, yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu. Yaralı polis memuru ve şüphelinin kardeşinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.