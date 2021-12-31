Batman’da silahlı saldırıda bir bekçi şehit oldu bir polis yaralandı

Olay, Batman'da Huzur Mahallesi'nin Doğu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kentte aranan bir kişinin yerinin tespit edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Aranan şahsın polisleri görünce ateş açması sonucu bir polis ile bir bekçi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak Ağır yaralanan bekçi kurtarılamayarak şehit oldu. Ağır yaralı polis memuru için kan anonsu yapıldığı belirtildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi.