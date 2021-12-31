BBP lideri Mustafa Destici’den yeni yıl mesajı

BBP lideri Destici, yeni yıl mesajında zor şartların yaşandığı yılın geride bırakıldığını belirtti. Dünyanın küresel salgının etkisi altında olduğunu kaydeden Destici, "Sınırlarımızın hemen ardında yaşanan savaşlar, bulunduğumuz bölgeyle birlikte ülkemizi de doğrudan etkiliyor. Orta Doğu'dan sonra Doğu Akdeniz'in de bir enerji havzası olarak ön plana çıkması, küresel emperyalizmin bölgeye 'menfaat' odaklı yeni müdahaleleriyle sonuçlanırken, her müdahale yeni acıların, savaşların, hastalıkların, ölümlerin, göçlerin şekillendirdiği yeni dramlara zemin hazırlıyor. Tarihi misyonu, karakteri, insani değerleriyle, bir 'sığınak' olarak algılanan Türkiye, savaşlarla yurtlarını kaybeden göçmenlere ev sahipliği yapmak zorunda kalıyor. Bu durum, pandemiyle sarsılan ekonomimizin ve sosyal hayatımızın üzerine yeni yükler getiriyor" dedi.

'HÜR VE BAĞIMSIZ YAŞAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Destici, Türkiye'nin 40 yıldır aralıksız süren terör tehdidi altında olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Bağımsızlığımızı, bütünlüğümüzü hedef alan dış destekli terör örgütleri, ülkemiz ve milletimize karşı hiçbir insani değer taşımayan asimetrik saldırılar gerçekleştiriyorlar. Tüm bu tablo içerisinde, her yeni hadisede, milletimizin muhteşem gücünü ve iradesini yeniden görüyoruz ve milletimizle gurur duyuyoruz. Maruz kaldığımız zor şartlara rağmen, milletimiz ve ülkemiz adına umudumuzu hiç kaybetmedik. Önümüze çıkan engelleri, her seferinde, zorlansak da çiğneyip geçtiğimizi, hiçbir engelin milletimizin var olma iradesine karşı galip gelemeyeceğine, yeniden şahit oluyoruz. Vatanımızda, hür ve bağımsız olarak yaşamaya devam edeceğiz. 2022 yılının, birliğimizin, beraberliğimizin güçlenmesine; ülkemiz, milletimiz ve insanlık için, birlikle ve beraberlikle ulaşacağımız aydınlık günlere vesile olmasını diliyorum."