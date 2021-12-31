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Giriş Tarihi: 31.12.2021 22:55

Bir kütüphane tüm şehri değiştirir

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Bir kütüphane tüm şehri değiştirir

'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi' kapsamında Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi Kütüphanesi’nin açılışına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak 25 kütüphanemiz ve 100 binin üzerinde kitapla hemşehrilerimize hizmet veriyoruz. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığımız destekleriyle şehrimize 100 sentetik saha kazandıracağız. Gençlerimizin yanındayız” diye konuştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında oluşturulan 426 kütüphaneden biri olan Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi Kütüphanesi'nin açılış programına katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Vali Ömer Faruk Coşkun'un yanı sıra, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Sefer Aycan ile protokol üyeleri de yer aldı. Başkan Güngör yaptığı açılış konuşmasında, "Öncelikle bu eserleri şehrimize kazandıranlara yürekten teşekkür ediyoruz. Tabi ki her eğitim kurumumuzda kütüphane, kültür, sanat, spor, olmasını çok önemsiyoruz. Bugün Milli Eğitim Bakanlığımızın başlatmış olduğu 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesinin ciddi bir adım olduğunu düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

"100 binin üzerinde kitapla hizmet veriyoruz"

Konuşmasının devamında bir de gençlere yönelik müjde veren Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Bizler de yerel yönetimler olarak okullarımıza, imkanlarımız ölçüsünde destek olmaya çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 25 kütüphanemiz var. Burada da 100 binin üzerinde kitaplar var. Hangi kurumun olursa olsun bir kütüphane o beldede yaşayan herkesin kütüphanesidir. Bir de kültür ve sanat alanında bu şehir, şiir ve edebiyatın başkenti. Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanımız buraya geldi. Bize 40 tane halı saha sözü verdi. Biz de bunu kendi imkânlarımızla 100'e çıkaracağız inşallah" dedi. Açılış programı kurdele kesim töreni sonrası çekilen hatıra fotoğrafıyla noktalandı.

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Bir kütüphane tüm şehri değiştirir
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