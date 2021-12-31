Daha öncede defalarca yakalanmış! 37. işinde cezaevine girdi

Gaziosmanpaşa'da sabah kalktığında aracının başına giden C.C. park ettiği otomobilinin ekranının olmadığını gördü. Hemen polise giderek Karayolları mahallesi, 647. sokak üzerine akşam park ettiği otomobilinin yanına sabah geldiğinde kapısının açık olduğunu ve içinden "Hayalet Ekran" olarak bilinen elektronik sistemin çalındığını söyledi ve şikayetçi oldu.



HIRSIZLAR KAMERADA



Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler çevredeki güvenlik kameralarına inceleme alarak şüphelinin önce eşkalini daha sonra kimliğini tespit etti. Kimliği tespit edilen Aydın Y.'nin bulunduğu adrese operasyon yapıldı. Operasyonda Aydın Y. ile işbirliği yaptığı düşünülen Eren Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık anları ise kameralara yansıdı. Görüntülerde iki kişi olan şüphelilerin birinin gözcülük yaptığı diğerinin ise kısa bir uğraşın ardından aracın kapısını açarak içine bindiği görüldü.



AYNI İŞ DEFALARCA YAPMIŞLAR



Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kimliklerinin tespit ettikleri şüphiler E.Y.(25) ile Aydın Y.(40) gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden E.Y.'nin daha önceden aynı suçtan 27 kez, Aydın Y.'nin ise 36 kez gözaltına alındığı ortaya çıktı. Şüphelilerin ayrıca tehdit, yaralama, motosiklet hırsızlığı suçlarından da polise geliş kayıtları bulunduğu belirtildi. poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. E.Y., adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Aydın Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi