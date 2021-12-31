Devlet selin yaralarını sarıyor

Lüleburgaz ilçesinde etkili olan taşkın nedeniyle 11 koyunu telef olan besici Nazif Yılmaz'ın imdadına devlet yetişti. Yılmaz'a Kırklareli Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'nden temin edilen 11 küçükbaş hayvan ve 50 saman balyası hediye edildi. Koyunları teslim eden Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Sel nedeniyle vatandaşımızın 11 tane hayvanı telef oldu. Bu kapsamda devletimiz vatandaşımızla el ele vererek Kırklareli Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliğinin hediyesi olarak 11 adet koyunu vatandaşımıza veriyoruz" dedi.





DEVLETİN YARDIM ELİ UZANDI



Vali Bilgin, Lüleburgaz deresinin taşması sonucu zarar görenlerin her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını belirterek, "Devlet ve vatandaşlar el ele vererek bu zorlu sürecin üstesinden geleceğiz.

Taşkın bölgesindeki mağduriyetleri en kısa sürede giderdik" dedi. Yılmaz ise teşekkür ederek "Allah devletimizden, milletimizden, Cumhurbaşkanımızdan hepsinden razı olsun. İyi ki varsınız. Devletimiz var olsun" ifadelerini kullandı.

5 BİN LİRA DESTEK



Vali Osman Bilgin, evleri zarar gören vatandaşlara ilk etapta 5 bin liralık destek verildiğini belirterek, eşyaları zarar görenlerin de tüm zararlarının karşılanacağını bildirdi.

Selde can kaybı olmamasının en büyük teselli olduğunu söyleyen Bilgin, "3 evimiz yıkım tehlikesiyle karşı karşıya. Binaların çoğu dere kotunun altında yapılmış.

Yaklaşık 150'ye yakın çalışanımızla buradayız. Evlerin temizliği, hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Su taşkınının bulunduğu derenin kontrol altına alınması için tahkimat yaptık. Artık bölgenin selle ilgili oluşabilecek risklerini önlemiş olduk" dedi.