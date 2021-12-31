Dini değerlere hakaret etmişti! Eski CHP’li başkan Fatoş Birinç için harekete geçildi





CHP İl Kadın Kolları Başkanlığı'ndaki görevinden 2017 yılında yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıyla istifa eden Fatoş Birinç'in, soruşturma kapsamında polis merkezine giderek ifade vereceği belirtildi.







MUKADDES DEĞERLERE HAKARET



Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mukaddes değerlere hakaret eden Birinç yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı.

"Bu Allah nasıl Allah ki Türkiye'nin içine etmeyi and etmiş, elçi olarak da AKP görevlendirilmiş"

CHP’li Özgür Özel, 4-6 yaş Kur'an kurslarını hedef alarak “Ortaçağ zihniyeti” dedi. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi! | Video

CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL'DE DİN EĞİTİMİNE 'ORTA ÇAĞ ZİHNİYETİ' DEMİŞTİ

Bir önceki gün CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de yaptığı basın toplantısında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş Kur'an kurslarını eleştirmişti.

Özel, okul öncesine verilen din eğitimini 'orta çağ zihniyeti' olarak tanımlamıştı.