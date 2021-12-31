Emine Erdoğan’dan yeni yıl mesajı

"Yılın son gününde Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi'nin yetenekli öğrencileriyle atıklardan oluşturulan kütüphanelerinde bir araya geldim.

Sanatçı öğrencilerimiz özgüvenleriyle de bize umut verdi. Her birini can-ı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."





KÜTÜPHANESİZ OKUL KALMADI



"Kütüphanesiz Okul Kalmasın projesiyle 2 ayda 16 bin okulumuz kütüphaneye kavuştu ve ne mutlu ki ülkemizde kütüphanesiz okul kalmadı!

Bu vesileyle yeni yılın tüm insanlığa huzur, barış ve sağlık getirmesini temenni ediyorum."