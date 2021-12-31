Eşini göğsünden bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı

Olay, önceki gün Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana geldi. Derya Damla Yurdakul'dan uzaklaştırma kararı bulunan Süleyman Yurdakul, barışma bahanesiyle ayrı yaşadığı eşi Derya Damla Yurdakul'un evine gitti. Konuşmanın tartışmaya dönmesi sonrasında Süleyman Yurdakul, Derya Damla Yurdakul'u göğsünden bıçakladı ve olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların tartışmayı duyup ihbarda bulunması sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsüne aldığı bıçak darbesi sonrasında ağır yaralanan Damla Yurdakul, hastaneye kaldırıldı. Ancak Yurdakul, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"EŞİMİN BENİ ALDATTIĞINI ÖĞRENDİM"



Emniyet güçlerince yürütülen soruşturma kapsamında Süleyman Yurdakul yakalanarak gözaltına alındı. Yurdakul, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Yurdakul'un ifadesinde, "Eşimin beni aldattığını öğrendim. O sinirle eve gittim ve tartışmaya başladık. Yanımdaki bıçağı çıkartarak ona vurdum ve daha sonra kaçtım. Öldüğünü bilmiyordum" dediği öğrenildi. İfadesinin ardından Yurdakul, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YETİŞTİRME YURDUNDA BÜYÜMÜŞ



Yetiştirme yurdunda büyüyen ve yüzde 50 engelli olan Derya Damla Yurdakul'un, Çubuk'ta bir okulda hizmetli olarak görev yaptığı öğrenildi. Derya Damla Yurdakul'un 3 yıldır Süleyman Yurdakul ile evli olduğu, olay sırasında 2 yaşındaki çocuklarının da evde olduğu bilgisi edinildi.