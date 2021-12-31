HSK eski Başkanvekili Mehmet Yılmaz’ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

HSK eski Başkanvekili Mehmet Yılmaz'ın annesi Sıddıka Yılmaz, geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla bir süredir tedavi gördüğü hastanede 95 yaşında hayatını kaybetti.

Sıddıka Yılmaz için bugün Gerede Yeni Camii'nde öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Gerede Yeni Camiinde düzenlenen törene Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HSK Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci, Adalet Bakan Yardımcıları, HSK Birinci Dairesi Başkanı Halil Koç, Anayasa Mahkemesi üyesi İrfan Fidan, Yargıtay Daire Başkanları ve üyeleri, HSK Genel Sekreteri Seyfi Han, Yılmaz ailesi yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.





Namazın ardından Sıddıka Yılmaz ilçe mezarlığına defnedildi.