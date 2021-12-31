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Giriş Tarihi: 31.12.2021 15:35

HSK eski Başkanvekili Mehmet Yılmaz’ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
HSK eski Başkanvekili Mehmet Yılmaz’ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Hakim ve Savcılar Kurulu eski Başkanvekili, Yargıtay üyesi Mehmet Yılmaz’ın annesi Sıddıka Yılmaz bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yılmaz’ı acı gününde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile yüksek yargı camiası yalnız bırakmadı

HSK eski Başkanvekili Mehmet Yılmaz'ın annesi Sıddıka Yılmaz, geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla bir süredir tedavi gördüğü hastanede 95 yaşında hayatını kaybetti.

Sıddıka Yılmaz için bugün Gerede Yeni Camii'nde öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Gerede Yeni Camiinde düzenlenen törene Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HSK Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci, Adalet Bakan Yardımcıları, HSK Birinci Dairesi Başkanı Halil Koç, Anayasa Mahkemesi üyesi İrfan Fidan, Yargıtay Daire Başkanları ve üyeleri, HSK Genel Sekreteri Seyfi Han, Yılmaz ailesi yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Namazın ardından Sıddıka Yılmaz ilçe mezarlığına defnedildi.

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HSK eski Başkanvekili Mehmet Yılmaz’ın annesi son yolculuğuna uğurlandı
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