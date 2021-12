İstanbul’da kayınpederini ‘geber’ diyerek bıçaklayan gelin için karar!

İstanbul Bağcılar'da 27 Ocak'ta meydana gelen olayda Buket Güneş önce eşi Serdar ile tartıştı. Eşinin evden ayrılmasından sonra ise kayınvalidesi ve kayınpederiyle tartıştı. Bu esnada Güneş meyve bıçağıyla Nihat Güneş'i sağ göğüs bölgesinden bıçakladı. Bıçakla evden ayrılıp parka giden Buket Güneş, olayın polise bildirilmesi üzerine teslim oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Güneş'in 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Sanık Buket Güneş son savunmasında "kendimi korumak için yaptım. Pişmanım" dedi.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına bir önceki celsede tahliye edilen Buket Güneş geldi. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.





KAYINPEDER ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ



Mağdur kayınpeder celse arasında gelinine yönelik şikayetinden vazgeçtiğine dair dilekçe sundu. Buket Güneş ilk savunmasında "Eşim bana tokat attı ve evdeki eşyaları kırarak çıkıp gitti. Beni de evden kovdu. Öyle olunca ben de eşyalarımı topladım. Bu sefer kayınvalidem ve kayınpederim engel olmaya çalıştılar. Çıkmayım diye kapıyı kilitlediler, ikisi de beni darp etti. O an bir kargaşa oldu bir gece öncesinde kocamın odada yediği meyve tabağında duran bıçağı alıp rastgele savurdum. Pişmanım, o an nasıl olduğunu anlamadım" demişti.



Önceki gün görülen son duruşmada mütalaasını açıklayan duruşma savcısı sanık hakkında her ne kadar kasten öldürmeye teşebbüs suçundan dava açılmışsa da eylemin kasten yaralama suçunu oluşturduğunu beyan ederek cezalandırılmasını talep etti.



"PİŞMANIM"



Mahkemede son sözleri sorulan Buket Güneş, savunmasında "Ben bilerek isteyerek bir şey yapmadım. Üzerime kapıyı kilitlediler, kendimi korumak için yaptım. Pişmanım, beraatımı isterim" dedi.

2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI



Kararını açıklayan mahkeme heyeti Buket Güneş'e "Kasten yaralama" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.