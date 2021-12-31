Haberler Gündem Haberleri Kahraman sağlıkçılara belediye otobüsleri ücretsiz
Giriş Tarihi: 31.12.2021 22:05

Kahraman sağlıkçılara belediye otobüsleri ücretsiz

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Kahraman sağlıkçılara belediye otobüsleri ücretsiz

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlık çalışanlarına yönelik olarak belediye otobüslerinde sunulan ücretsiz toplu taşıma hizmeti, 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanlarına sunduğu ücretsiz toplu taşıma hizmetinde uzatmaya gitti. Kasım ayı olağan meclis toplantısında alınan karar kapsamında uygulamaya koyulan hizmet 30 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek. Belediye otobüslerinde geçerli olacak ücretsiz toplu taşıma hizmetinden tüm kamu ve özel sektör çalışanları yararlanabilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan karar çerçevesinde yapılan düzenlemeyle sağlık çalışanları belediye otobüslerini 6 ay daha ücretsiz kullanacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kahraman sağlıkçılara belediye otobüsleri ücretsiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA