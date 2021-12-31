Kırıkkale’de yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı yeni yılın ilk bebeğini ziyaret ederek bebeğe altın taktı. Vali Tekbıyıkoğlu ile Saygılı, 2022 yılının ilk bebeği Deniz Kağan Altın'ı Yüksek İhtisas Hastanesinde ziyaret etti.

Nurhayat ile Yasin Altın çiftinin 2'inci çocuk sevincine ortak olan Vali Tekbıyıkoğlu ile Belediye Başkanı Saygılı, çifte bebekleriyle birlikte mutluluklar dilerek bebeklerine altın taktı.

Vali Tekbıyıkoğlu, yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle 31 Aralık'ı geçtik. Ama Jandarmamız, polisimiz, sağlık çalışanlarımız, AFAD'ımız, itfaiye teşkilatımız ve hastanedeki personelimiz yine vatandaşımızın hizmetinde. 2020 yılı çok iyi bir yıl değildi, 2021 yılı ondan biraz daha iyiydi ama 2022'ye ilişkin umutlarımız var. 2022 yılının ülkemize, milletimize, Kırıkkale'mize hayırlı olmasını, uğur getirmesini temenni ediyorum." dedi.

Vali Tekbıyıkoğlu ile Saygılı ve beraberindekiler yeni yıl programı kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi, İtfaiye Müdürlüğü, Cumhuriyet Polis Karakolu, polis ekiplerinin kontrol noktasında görev alan ekiplerin ve vatandaşların yeni yılını tebrik ederek tatlı ve karanfil ikram etti.