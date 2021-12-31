Kızımın davası başkanımıza emanet

İstanbul
Ataşehir'de Can Göktuğ Boz
'un (27) samuray kılıcı ile vahşice katlettiği genç mimar Başak Cengiz
'in ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Katil zanlısı hakkında 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Boz 25 Şubat'ta hâkim karşısına çıkacak. İddianamenin kabul edilmesinin ardından anne Beyhan Cengiz
, SABAH'a konuştu:
Kızımı Cumhurbaşkanımıza emanet ettim. Davamız emin ellerde, en başta da söyledim benim adalete olan inancım tam. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
ve eşi Emine Erdoğan
olmak üzere bu süreçte yanımızda olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Ben adalet istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Katilin en ağır cezayı almasını istiyorum. Evladımın en büyük isteği kadın cinayetlerinin son bulmasıydı. Onun için verilecek karar bu açıdan da çok önemli.
Bir anne olarak ilk başta Başak Cengiz herkesin evine girsin, kiminin evladı, kiminin gelini, torunu olsun dedim. Kızımı herkesin evine evlat olarak gönderdim. Hakimin de bunu göz önünde tutarak bir karar vermesini istiyorum. Cumhurbaşkanımıza da bu olayı emanetimi bıraktım. Şimdi ben sabırla davanın sonuçlanmasını bekliyorum. Dava sonuçlandığında adalet yerini buldu demek istiyorum. Adalete yüzde yüz inanıyorum.
Yeni yılda kadın cinayetleri son bulsun. Bunu en çok Başak istiyordu. Kızım yaşasaydı, katledilen kadınlar için mücadele edecekti. İnşallah kızım Başak katledilen son durak olur. Kendi gitti, adıyla diğer Başaklara engel olmuş olur. Yeni yılda başka Başaklar solmasın.
'ÖLDÜRMÜŞ OLMAK IÇIN ÖLDÜRDÜ'
BAŞAK
Cengiz'i katleden Can Göktuğ Boz hakkında hazırlanan iddianamede çarpıcı ifadeler yer aldı. Savcılık iddianamede "Maktulü içgüdüsel tatmin amacıyla 6'sı öldürücü nitelikte olacak şekilde birden fazla kez kesici aletle nedensiz yere salt öldürmüş olmak için öldürdü. Canavarca his sevkinden başka kendisini suça iten herhangi bir nedenin mevcut olmadığı, canavarca hisle öldürme suçunu oluşturduğu değerlendirilmiştir" ifadelerini kullandı. İşte 5 sayfalık iddianamedeki çarpıcı detaylar:
Adli Tıp Kurumu
raporuna göre Başak Cengiz'in kesin ölüm nedeni, kesici delici alet yaralanmasına bağlı iç organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama. Cengiz'de 12 adet kesici delici alet yaralaması ve yaralamanın öldürücü nitelikte olduğu tespit edildi.
Boz'un üzerindeki kan lekeleri Başak Cengiz'le uyumlu çıktı.
Dosyada mağdur Kaan Ağca
'nın da ifadesi yer aldı. O ifade de en az olay kadar can yakıcıydı. Spor salonuna gitmek için yürüdüğü esnada bir kadının çığlıklarını ve "İmdat" sesini duyduğunu söyleyen Ağca, "Sese doğru koştum. Yerde kanlar içinde yatan kadını ve ona kılıcı sokup çıkardığını gördüm" dedi. Cani adamın kendisine "Yaklaşma sana da saplarım" dediğini kaydetti.
İddianamede Boz'un avukatları ve babasının şüphelinin akıl hastalığı bulunduğuna yönelik beyanda bulunduğunu ve bazı belgeler sunduğunu ancak şüphelinin dosya içindeki ifadelerdeki bütünlük ile tutarlılığı, aynı zamanda sunulan belgelerin eski tarihli olması nedeniyle bu yönde bir değerlendirme yapılmadığını kaydetti.