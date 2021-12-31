Köpeğe ateş eden sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı

Alınan bilgilere göre, İlçeye bağlı Gönüllü köyü civarında sürücüsü belirlenmeyen araç içinde bulunan sürücü tarafından yolda bulunan köpeğe ateş açılması sonucu can çekişen köpeğin görüntülerine tepki yağdı.

Görüntüler üzerine İlçe Jandarma ekipleri ateş ederek köpeğin yaralanmasına sebep olan sürücünün bulunması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Jandarma ekiplerince aracın bulunduğu olayı gerçekleştiren şahıs kayıplara karıştığı belirtilirken şahsın yakalanması için çalışma başlatıldığı ifade edildi.