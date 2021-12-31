Haberler Gündem Haberleri Köpeğe ateş eden sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı
Giriş Tarihi: 1.1.2022 00:28

Köpeğe ateş eden sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Köpeğe ateş eden sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Karatepe yolu Gönülü Köyü civarında seyir halinde iken yoldaki köpeğe ateş eden sürücünün bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgilere göre, İlçeye bağlı Gönüllü köyü civarında sürücüsü belirlenmeyen araç içinde bulunan sürücü tarafından yolda bulunan köpeğe ateş açılması sonucu can çekişen köpeğin görüntülerine tepki yağdı.

Görüntüler üzerine İlçe Jandarma ekipleri ateş ederek köpeğin yaralanmasına sebep olan sürücünün bulunması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Jandarma ekiplerince aracın bulunduğu olayı gerçekleştiren şahıs kayıplara karıştığı belirtilirken şahsın yakalanması için çalışma başlatıldığı ifade edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Köpeğe ateş eden sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA