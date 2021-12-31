Mardin’de Bin 400 Polis ve Jandarma Görev Başında

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, yeni yılda alınan tedbirleri yerinde denetledi. Vali Demirtaş, yılbaşı gecesi herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması ve vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla alınan tedbirleri denetleyerek yeni yıla görevi başında giren jandarma, emniyet mensupları ile kurumların personelini ziyaret ederek, yeni yıllarını kutlayarak görevlerinde kolaylıklar diledi. İlk olarak Artuklu Polis Merkezi Amirliğini ziyaret eden Vali Demirtaş, mesai mefhumu gözetmeden çalışan polis memurlar ile hazırlanan yeni yıl pastasını keserek yeni yıllarını kutladı. Polis Merkezinin ardından Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına geçen Vali Demirtaş, itfaiye erlerin yeni yılını kutlayarak bir süre sohbet etti.

Vali Demirtaş, daha sonra Kabala Karakolu yol kontrol ve uygulama noktası, Kabala Karakolu, Özel Harekat önünde bulunan yol kontrol ve uygulama noktası ve güvenlik korucuları noktasını ziyaret ederek alınan tedbirleri yerinde denetleyip, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı. Güvenlik noktalarından alınan güvenlik tedbirler hakkında bilgi alan Vali Demirtaş, son olarak 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret ederek görevi başındaki personellerin yeni yıllarını kutlayarak görevlerinde kolaylıklar diledi.

Denetim sırasında basın açıklaması yapan Vali Demirtaş, şunları söyledi, "Bugün, emniyet ve jandarma olmak üzere itfaiye, 112, sağlık teşkilatı herkes görevinin başında. Yaklaşık 1400'e yakın polis ve jandarmamız görev başında. Huzur içerisinde vatandaşlarımızın yeni yıla girmesi için büyük bir mücadele veriyorlar. Hem emniyetimizi, jandarmamızı, itfaiyemizi, sağlık kuruluşlarımızı ve 112'deki çalışanlar personellerimizin yeni yılbaşlarını kutluyoruz. Tüm vatandaşlarımızın yeni yıllarını tebrik ediyorum. İnşallah yeni yıl bize huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum. Özellikle 2022 yılında da emniyet ve jandarmamız başta olmak üzere huzurlu bir kent olmak için elimizden gelen tüm gayretleri göstereceğiz. Operasyonlarımız, devam edecek. Kesinlikle bir tane terörist dahi ilimizde barındırmak istemiyoruz."