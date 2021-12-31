Marmara’nın en kötü yılı geride kaldı

Marmara Denizi geride kalan 2021 yılında, çevre kirliliğinin tetiklediği Müsilaj belasıyla mücadele vermiş ve tarihin en zor zamanlarından birini yaşamıştı. Bakanlıklar, yerel yönetimler ve gönüllüler el ele vermiş ve Marmara Denizi için yurt tarihinin en büyük deniz temizleme seferberliğini başlatmıştı. O çalışmalara bir yenisi daha eklendi ve Deniz Yaşamını Koruma Derneği ile bir içecek firmasının ortaklığında bir araya gelen gönüllü dalgıç grubu, yılın son sualtı temizliği için bir kez daha mavi suların dibine daldı.

MASKELER, ŞİŞELER, PLASTİK POŞETLER...



Temiz bir Marmara için yaklaşık 11 derecelik buz gibi havada Maltepe Limanı'nda dalan gönüllü dalgıçlar, yaklaşık yarım su altında kalarak torbalar dolusu çöp çıkardı. Gönüllü dalgıçlardan Ahmet Ayhan "Deniz kirliliğinin önüne geçebilmek için bir araya geldik, su dalıp elimize gelen ne varsa topladık. En çok topladığımız çöpler ise maskeler, şişeler, ve plastik poşetlerdi. Bireysel olarak bu kirliliğin önüne geçebilmenin bir diğer yolu da, farkındalık kazanmak ve bilinçli tüketiciler olmak. Tüketim tercihlerimizi değiştirerek daha az atık çıkartıp, atıklarımızı ayrıştırıp, sürdürebilir bir hayat tercih edebiliriz" dedi.

ZEMİN KAPKARANLIKTI



Ayhan "Ben önceden sportif dalış yapıyordum, daha sonra Marmara'yı kurtarmak için çöp toplamaya başladık. Doğa için bir şeyler yapıyor olmak çok hoşuma gitti. Artık çöp çıkarmayı, masmavi sulara dalmaktan daha çok seviyorum. Burada da suya ilk daldığımızda zemin kapkaranlıktı. Sadece yarım saatte ve çok dar bir alanda torbalar dolusu çöp çıkardık. Buz gibi havada bu kadar çöp çıkardığımıza hem üzülüyorum, hem seviniyorum" ifadelerini kullandı.