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Giriş Tarihi: 31.12.2021

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Kılıçdaroğlu’na yalanlama

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Kılıçdaroğlu’na yalanlama
Milli Eğitim Bakanlığı, KPSS üzerinden yeni bir yalan kampanyası başlatan, yalanına Danıştay'ı da alet etmek isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap verdi. MEB, Danıştay'ın KPSS'de alınan puanla mülakatta verilen puan aralığını belirlediği yalanını söyleyen Kılıçdaroğlu'na, "Sayın Kılıçdaroğlu'nu Milli Eğitim Bakanlığımızı uymamakla itham ettiği söz konusu Danıştay kararını açıklamaya davet ediyoruz." dedi. Kılıçdaroğlu'nun bakanlığın kapısına dayanarak şov yapmaya çalışması üzerine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Emrivaki yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin" dedi. ANKARA
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Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Kılıçdaroğlu’na yalanlama
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