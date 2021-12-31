Oyuncaklarını istiyor

Gaziantep
'te pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in sağlık durumu iyiye gidiyor. Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan
ve ekibi tarafından 26 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi
'nde doku nakli gerçekleştirilmişti. Asiye'nin tedavisi normal serviste sürüyor. Ailesi küçük kızın başından bir an olsun ayrılmıyor. Baba Hüseyin Ateş, "Normal serviste ağızdan besleniyor. Biraz sıkıntıları var. Ama onu sağlıklı görmek, iyileşeceğini bilmek ailecek bizi mutlu ediyor. 'Eve ne zaman gideceğiz, oyuncaklarımı özledim' diyerek ağlıyor" dedi.
BALON TEKNİĞİYLE SAÇ
Akdeniz Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan
, Asiye'ye ileri düzeyde tedaviler uyguladıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
'nın da kendileriyle sürekli irtibatta olduğunu söyledi. Özkan, "Eğer yüz felci yoksa saçlı derisine yönelik operasyonlara başlanacak. Kız çocuğu olduğu için saç daha ön planda. Balon tekniğiyle olan saçlarını genişleterek, o bölgeyi olmayan bölgeye kaydıracağız" dedi.