Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri yeni yıla görev başında girdiler

Kayseri'de kimileri evlerinde kimileri ise eğlence mekanlarında yeni yıla girerken 112 Acil Çarı Merkezi'nde görev yapan sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve jandarma personelleri ise yeni yılı görevleri başında karşıladılar.

4 DİLDE ÇAĞRILAR CEVAPLANIYOR

Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz hizmet verdiklerini belirterek. Merkezde karşılayıcı, sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, orman ve AFAD çağrı yönlendirici personellerin görev yaptığını söyledi. Mustafa Ak, Ankara 112 Acil Çağrı Merkezinde bulunan tercümanlar vasıtasıyla İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça çağrılara da cevap verebildiklerini kaydetti.

2021'DE 2 MİLYON 127 BİN İHBAR GELDİ

Asılsız çağrıların yüksek olduğunu belirten Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak; "2021 yılı içerisinde merkeze 2 milyon 127 bin çağrın geldi. Bu çağrıların yüzde 63'ü asılsız. Asılsız çağrı yapan 16 kişiye para cezası uygulandı. Saniyelerin bile çok önemli olduğu acil durumlarda merkezin gereksiz meşgul edilmesi gerçek acil durumlar için çağrı merkezine belki de gecikmeli ulaşım sağlanması ile sonuçlanabiliyor" diye konuştu.