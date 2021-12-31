Şampiyon pehlivanlardan Başkan Güngör’e ziyaret

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 16-19 Aralık tarihleri arasında kentte düzenlenen Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası'nda takım halinde dereceye giren Gençlik ve Spor Kulübü sporcularını makamında ağırladı.

Sporcularla bir süre sohbet eden Başkan Güngör açıklamasında, "Bize takım halinde Türkiye üçüncülüğü yaşatan hem antrenörlerimize, hem sporcularımıza yürekten teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş'ımızda ilk defa Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası yapıldı. Bu da bizim için son derece önemliydi. Çünkü Türkiye çapındaki böyle bir müsabakanın güreşin de önemli merkezlerinden biri olan kahraman şehrimizde yapılması çok anlamlı oldu. Çok değerli hemşehrimiz, kardeşimiz Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu'nun katkılarıyla bu müsabakaların şehrimizde yapılmasını sağladık ve şu ana kadar ifade edildiğine göre en fazla katılımlı müsabakalardan biri olduğu ifade ediliyor. 700'ün üzerinde sporcu gelmiş, 42 şehrimiz, 109'un üzerinde takım burada mücadele etmiş. Ben arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kahramanmaraş'ımızda çok başarılı sporcularımız var. Bu şehrimizin yetiştirmiş olduğu sporcularımız da takım halinde üçüncü olarak bize bu gururu yaşattılar. İnşallah daha büyük başarılar da bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.