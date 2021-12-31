Şanlıurfa’da yasa dışı bahis operasyonu

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis çetesine yönelik yapılan çalışmalarda belirlenen şahıslara ait 11 ikamet ve 4 iş yerinde operasyon düzenlendi.

Kumar oynattıkları tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı, adreslerdeki 21 kişiye idari para cezası uygulandı. 4 iş yeri adresi mühürlenmiş ve 57 banka hesabına tedbir konuldu. Şüphelilerden 11'i emniyetteki işlemlerinin ardından, (8) şahıs adli kontrol şartıyla, (3) şahıs ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda,11.55 gram esrar maddesi, 9 adet uyuşturucu hap, 1 adet tüfek, 2 adet tabanca ve tabancalara ait şarjör, 8 adet kesici alet,1 adet kupon yazıcı makinesi, 2.650 tl ve birçok dijital materyallerine el koyuldu.