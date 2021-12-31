Şanlıurfa’da yeni yılın ilk bebeği doğdu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye Mahallesi'nde oturan Suriyeli Şirin Şeyhe Bozan'ın (23), doğum sancıları tutunca, akşam saatlerinde eşi Hacı İbrahim Bozan tarafından Şanlıurfa Kadın Hastalıkları ve Doğumevi Hastanesi'ne getirildi.

Suriyeli genç kadın saatler 00.03'ü gösterdiğinde, 3 kilo 300 gram ağırlığında sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi. İlk bebekleri olan Bozan çiftini tebrik eden yakınları çocuğa altın takıp kulağına ezan okuyup Gülçin ismini verdi. Türkçe bilmeyen çift Arapça dünyada savaşsız ve hastalıksız bir yıl dileğinde bulundu.

Suriyeli aile doktor ve hemşirelere teşekkür etti.