Şanlıurfalılar sıra gecesinde eğlendi

Sıra gecesi yıllardan beri hem Urfa'nın yerli vatandaşları hem de yerli turistler tarafından ilgiliyle devam etmekte. Yılbaşının gelmesiyle birlikte sıra gecesi düzenlenen konuk evlerinde de yoğunluk oluştu. Yoğunluk yaşanan konuk evlerinde yeni yıla girmenin heyecanı yaşandı.

Urfa Saray Konuk Evi İşletmecisi Mehmet İnal yılbaşına dair detayları şu şekilde verdi, "Günler öncesinden yılbaşı için il içinden ve il dışından rezerveler yapıldı. Biz de konuklarımızı en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz" dedi. Şanlıurfa'daki konuk evlerinde il içinden ve il dışından yılbaşını kutlamak için gelen konuklara çiğköfte, kebap, şılık tatlısı ikram edilirken konuklar davul zurna eşliğinde halay çekerek yeni yılı kutladı. Şanlıurfalı sanatçı İbrahim Halil Bulut, Urfam konuk evinde konukları coşturdu.