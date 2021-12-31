Sedat Peker davasının ilk celsesinde son gün

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Sedat Peker'in Çekmeköy'deki cinayete ilişkin ağırlaştırılmış müebbet, 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme' gibi suçlardan toplamda 392 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava, firari sanıklar Sedat Peker ile Ufuk Yapıcı yokluğunda önceki gün başlamıştı. Peker'in yanı sıra örgüt yöneticisi ve üyelerinin 4'er yıldan 10'ar yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle yargılandıkları davada 2 gün boyunca toplam 17 tutuklu sanık dinlenmişti.

İLK CELSENİN 3. KISMI BAŞLADI

İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 gün sürecek davanın son gününde duruşma, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde İstanbul Anadolu Adliyesi'nde bulunan konferans salonunda başladı. Duruşmaya bir takım tutuklu ve tutuksuz sanıklar katılırken müştekiler ve taraf avukatları da mahkeme salonunda yerini aldı.