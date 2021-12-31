Haberler Gündem Haberleri "Şehit Eren Bülbül Karakol Botu" Trabzon'da hizmet vermeye başladı
Giriş Tarihi: 31.12.2021 18:14

"Şehit Eren Bülbül Karakol Botu" Trabzon'da hizmet vermeye başladı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Şehit Eren Bülbül Karakol Botu Trabzon’da hizmet vermeye başladı

Emniyet Genel Müdürlüğünce Trabzon Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne tahsis edilen yerli üretim "Şehit Eren Bülbül karakol botu"  törenle hizmete başladı.Törene Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu,İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Sahil Güvenlik  Doğu Karadeniz Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Ömer Harun Özkaynak, askeri erkan ve davetliler katıldı.

Antalya'daki Ares Tersanesi'nde üretilen ilk karakol botunun hizmete girmesi dolayısıyla Trabzon Liman Başkanlığı'nda tören organize edildi. Törende konuşan Trabzon Vali İsmail Ustaoğlu, şehrin asayiş ve huzuru için verdikleri mücadelenin yeni ekipman takviyeleriyle aynı kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Bugünü anlamlı kılan en önemli şeyin de karakol botuna Eren Bülbül isminin verilmesi olduğunu belirten Ustaoğlu, "Dün de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Eren Bülbül adına 1 Ocak'ta vizyona girecek filmin galasına sayın Cumhurbaşkanımızla beraber katıldık. Bugün de burada yine şehit Eren Bülbül adının verildiği karakol botunun denize indirilişini icra edeceğiz." dedi.

Vali Ustaoğlu, bölgede zaman zaman yaşanan doğal afetler sonucu denizde arama kurtarma faaliyetlerinin icra edildiğini vurgulayarak, botun bu tür durumlarda hem Sahil Güvenliğe katkı sağlayacağını hem de kaçakçılıkla mücadelede kullanılacağını ,botun yanı sıra bir minibüsün de Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne tahsis edildiğini sözlerine ekledi.

"KB-6101" kodu ve Şehit Eren Bülbül ismi verilen bot, konuşmaların ardından dualar eşliğinde bulunduğu vinçten denize indirildi.Radar, sonar, termal cihaz ve gece görüşü kameralarına sahip 12 metre uzunluğundaki botun, 900 beygir güç üreten iki motoru ile saatte 40 deniz mili sürat yapabildiği öğrenildi.

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"Şehit Eren Bülbül Karakol Botu" Trabzon'da hizmet vermeye başladı
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