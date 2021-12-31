Şentop’tan dünyaya TURKOVAC mesajı: TURKOVAC’ı bütün dünya ile paylaşacak şekilde, elimizdeki imkanlar dahilinde sunacağız

Meclis Başkanı Şentop, cuma namazını Darülaceze Camisi'nde kıldı.

Daha sonra Darülaceze sakinlerini ziyaret eden Şentop, burada yaptığı konuşmada, kıymetli Darülaceze'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, büyüklere hizmet etmek ve ilgi alaka göstermenin bir vazife olduğunu belirtti.

Yaklaşık 34 yıl önce Darülaceze'ye bir ziyarete geldiğini aktaran Şentop, o tarihte gördüğü manzaranın çok memnuniyet verici olmadığına işaret ederek, "O yıllardan sonra bu yapının, buranın ve anlayışın yeniden ihya edilmesi, Cumhurbaşkanımızın büyükşehir belediye başkanı olduğu dönemde başladı. Sadece binaları yapmak yetmiyor. Fizik mekanları iyileştirmek, geliştirmek, çoğaltmak yetmiyor. O zaman başladı, o zamandan beri de devam ediyor. 20 senedir hükümetler zamanında, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımız buralara, bu anlayışla, yıllardır bu muameleyi gerçekleştiriyor. Bu anlamda 2. kurucusu olarak Cumhurbaşkanımıza da teşekkürlerimizi, şükranlarımızı arz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülkelerin, medeniyetlerin büyüklüğünün sadece maddi anlamdaki gelişmelerle ölçülemeyeceğini vurgulayan Şentop, insan medeniyetinden söz ediliyorsa bu medeniyetin insani esaslara dayanması gerektiğini söyledi.

İki yılı aşkın süredir salgın dolayısıyla zor bir dönem geçirildiğini ifade eden Mustafa Şentop, başta sağlıkla ilgili sorunlar olmakla beraber, ekonomik anlamda birçok bakımdan insanlığın birçok sorunla karşı karşıya olduğunu dile getirdi.